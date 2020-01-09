ФСИН готовит проект о сервисе для трудоустройства бывших заключенных

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ФСИН РФ разрабатывает специальный проект, благодаря которому заключенные смогут проще трудоустраиваться после освобождения, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства.
"ФСИН России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан", - рассказали во ФСИН.
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Так, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут разместить резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России", где собран перечень доступных вакансий, и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу.
В ведомстве отметили, что таким образом осужденный сможет взаимодействовать со своим работодателем. Сейчас ФСИН разработан шаблон информационной карточки на портале, а также проведены тестовые мероприятия.
"В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале "Работа в России" во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России", - резюмировали в пресс-службе ФСИН.
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