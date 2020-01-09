Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Теплая погода в декабре и в начале января не позволила образоваться прочному льду на водоемах, поэтому жителям столицы напомнили о правилах безопасности на замерзших прудах и озерах, сообщается на официальном Теплая погода в декабре и в начале января не позволила образоваться прочному льду на водоемах, поэтому жителям столицы напомнили о правилах безопасности на замерзших прудах и озерах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы

"Лучше всего проверять толщину пешней, палкой или веткой, с каждым шагом простукивая поверхность льда перед собой. У крепкого однородного льда при простукивании звук гулкий... Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 сантиметров", - приводятся на сайте слова начальника пожарно-спасательной службы района Строгино Владимира Ерошина.

Отмечается, что при движении по льду нужно пользоваться проложенной лыжней, не собираться большими группами, не пробивать много лунок на одном участке и не ловить рыбу у промоин.