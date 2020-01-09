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2020-01-09T08:11+0300
https://ria.ru/20200109/1563201207.html
Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
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РИА Новости

Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах

08:11 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЛед на озере
Лед на озере
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Лед на озере. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Теплая погода в декабре и в начале января не позволила образоваться прочному льду на водоемах, поэтому жителям столицы напомнили о правилах безопасности на замерзших прудах и озерах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Лучше всего проверять толщину пешней, палкой или веткой, с каждым шагом простукивая поверхность льда перед собой. У крепкого однородного льда при простукивании звук гулкий... Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 сантиметров", - приводятся на сайте слова начальника пожарно-спасательной службы района Строгино Владимира Ерошина.
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Отмечается, что при движении по льду нужно пользоваться проложенной лыжней, не собираться большими группами, не пробивать много лунок на одном участке и не ловить рыбу у промоин.
Подчеркивается, что для обеспечения безопасности на столичных водоемах в усиленном режиме дежурят специалисты городской поисково-спасательной службы. Они следят за соблюдением правил безопасности и раздают отдыхающим памятки с номерами телефонов экстренных служб и ближайших поисково-спасательных станций.
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МоскваОбщество
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