Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах

"Лучше всего проверять толщину пешней, палкой или веткой, с каждым шагом простукивая поверхность льда перед собой. У крепкого однородного льда при простукивании звук гулкий... Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 сантиметров", - приводятся на сайте слова начальника пожарно-спасательной службы района Строгино Владимира Ерошина.
Отмечается, что при движении по льду нужно пользоваться проложенной лыжней, не собираться большими группами, не пробивать много лунок на одном участке и не ловить рыбу у промоин.
Подчеркивается, что для обеспечения безопасности на столичных водоемах в усиленном режиме дежурят специалисты городской поисково-спасательной службы. Они следят за соблюдением правил безопасности и раздают отдыхающим памятки с номерами телефонов экстренных служб и ближайших поисково-спасательных станций.