В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова

"Сегодня погода в Москве будет облачной с кратковременными зарядами мокрого снега, преимущественно в утренние часы, примерно с 6 до 9 утра. В течение дня снег пойдет на убыль, местами слабый. Температура в столице 0 плюс 2", - сообщил Тишковец.