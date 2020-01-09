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https://ria.ru/20200109/1563201155.html
В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
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РИА Новости

В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова

08:07 09.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мокрый снег образует в Москве снежный покров до 5 сантиметров, температура воздуха прогреется до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Москве будет облачной с кратковременными зарядами мокрого снега, преимущественно в утренние часы, примерно с 6 до 9 утра. В течение дня снег пойдет на убыль, местами слабый. Температура в столице 0 плюс 2", - сообщил Тишковец.
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Синоптик добавил, что в четверг снежный покров образуется толщиной в 3-5 сантиметров. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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