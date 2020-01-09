ВЦИОМ рассказал о новогодних обещаниях россиян

Также в списке популярных "клятв": заботиться о здоровье (четыре процента); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу, бросить курить и жить лучше (по три процента).

Согласно опросу, около трети россиян (34 процента) хотят в новом году реализовать мечту или начать делать что-то: среди них — респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (49 процентов) и жители городов с населением в 500-950 тысяч (43 процента). При этом 69 процентам участников исследования обычно удается добиться поставленных целей, а 24 процентам — нет.