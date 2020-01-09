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Судья Верховного суда США Гинзбург победила рак в 86 лет
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РИА Новости

Судья Верховного суда США Гинзбург победила рак в 86 лет

07:33 09.01.2020
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которой 86 лет, объявила, что в очередной раз победила рак.
Здоровье Гинзбург является важной темой в политической жизни США. Верховный суд оказывает всестороннее влияние на политические споры в стране и часто ставит в них точку. Сейчас баланс сил в 9-местной верховной судебной инстанции складывается в пользу назначенцев республиканских президентов, а назначенцы демократов, включая Гинзбург, в меньшинстве. При этом из девяти судей трое - старше 70 лет. Если кто-то из судей уйдет в отставку, это даст президенту-республиканцу Дональду Трампу возможность назначить уже третьего судью за свой президентский срок. Если бы Гинзбург по состоянию здоровья оставила суд, то у республиканских назначенцев могло оказаться на два голоса больше, и этот баланс сил мог закрепиться на многие годы вперед.
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"Я свободна от рака", - заявила Гинзбург в интервью CNN.
"Опухоль окончательно излечили, нет также данных о том, чтобы болезнь была в другой части тела", - добавила она.
Гинзбург еще в 1999 году заболела раком толстого кишечника и перенесла операцию и химиотерапию. В 2009 году ей вновь сделали операцию в связи с раком поджелудочной железы. В 2014 году она перенесла операцию по аортокоронарному шунтированию, а в 2018 году была госпитализирована после того, как упала и сломала несколько ребер. Почти сразу томография показала у судьи рак легких, его оперировали в декабре 2018 года. В августе 2019 года Гинзбург сообщила, что прошла три недели радиотерапии из-за вновь появившейся опухоли в поджелудочной железе. За все время своих болезней Гинзбург лишь несколько раз пропустила заседания суда.
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ракВерховный суд СШАДональд ТрампРеспубликанская партия СШАДемократическая партия СШАСШАВ мире
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