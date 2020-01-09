Судья Верховного суда США Гинзбург победила рак в 86 лет

Гинзбург еще в 1999 году заболела раком толстого кишечника и перенесла операцию и химиотерапию. В 2009 году ей вновь сделали операцию в связи с раком поджелудочной железы. В 2014 году она перенесла операцию по аортокоронарному шунтированию, а в 2018 году была госпитализирована после того, как упала и сломала несколько ребер. Почти сразу томография показала у судьи рак легких, его оперировали в декабре 2018 года. В августе 2019 года Гинзбург сообщила, что прошла три недели радиотерапии из-за вновь появившейся опухоли в поджелудочной железе. За все время своих болезней Гинзбург лишь несколько раз пропустила заседания суда.