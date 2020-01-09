В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за "минирования"

"Утром в четверг поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на Амурском судостроительном заводе. Все сотрудники предприятия эвакуированы, это более 3 тысяч человек", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия находятся экстренные службы, началась проверка помещений.