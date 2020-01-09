В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за "минирования"

ХАБАРОВСК, 9 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Утром в четверг поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на Амурском судостроительном заводе. Все сотрудники предприятия эвакуированы, это более 3 тысяч человек", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте происшествия находятся экстренные службы, началась проверка помещений.
Сообщения о "минировании" в разных городах России, в том числе Дальнего Востока, возникают регулярно, но всегда оказываются ложными. Так, в декабре волна "минирований" прошла по детским садам регионов Дальнего Востока, проверки не подтверждали эти угрозы.
30 декабря 2019, 05:18В Хабаровске эвакуировали мэрию и 12 детсадов из-за "минирования"