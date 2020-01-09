Республиканцы разошлись в оценке поводов для убийства Сулеймани

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке. Архивное фото

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Республиканцы , заслушавшие брифинг администрации, категорически разошлись в оценках того, насколько убедительно исполнительная власть обосновала проведение операции против иранского генерала Касема Сулеймани. Два сенатора-республиканца раскритиковали администрацию, один из них прямо заявил, что проголосует за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение войны с Ираном

После убийства Сулеймани американскими военными в Багдаде Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Пострадавших не было. Администрация Трампа утверждает, что Сулеймани на момент гибели готовил "неминуемые" нападения на США, но доказательств не приводит, ссылаясь на соображения секретности.

Брифинг для обеих палат конгресса провели министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео, директор ЦРУ Джина Хэспел и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш, который председательствует в комитете по иностранным делам, заявил, что это был "один из лучших брифингов", которые он только помнит за свою карьеру в конгрессе.

При этом сенатор-республиканец от Юты Майк Ли заявил прямо противоположное. "Это был, вероятно, наихудший брифинг, во всяком случае по военным вопросам, за те девять лет, что я прослужил в сенате", - сказал он. По словам Ли, его не удовлетворили разъяснения администрации "по юридическим, фактическим и моральным оправданиям атаки".

"Я считаю это оскорбительным и унизительным", - заявил Ли. Он заявил, что теперь готов проголосовать за резолюцию, которая призвана ограничить военные полномочия Трампа по Ирану. В сенате у подготовленной демократами резолюции нет шансов, если только к ней не присоединятся ряд сенаторов из республиканского большинства.

"Они ушли после 75 минут, и все это время говорили нам о том, что мы должны быть хорошими мальчиками и девочками, что мы должны пойти поиграть, а не спорить об этом публично. Я считаю, что это полное безумие. Я считаю, что это неприемлемо", - возмутился сенатор Ли.

Республиканец Рэнд Пол согласился с ним. "Мы с сенатором Ли не собираемся отказываться от наших обязанностей", - заявил он, имея в виду надзор конгресса за действиями исполнительной власти.

Демократы были предсказуемо недовольны информацией, которую предоставила администрация.

"Я не уверен, что "можете мне поверить" - это ответ, который меня удовлетворит", - заявил глава профильного комитета палаты представителей Элиот Энгел.

"У нас нет никакого представления о том, была ли насущная причина для этого (убийства Сулеймани)", - сказала демократ из палаты представителей Бонни Колмэн.

Конгресс США по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.

В США с 1973 года действует закон о военных полномочиях, согласно которому, президент обязан уведомлять конгресс в течение 48 часов с момента начала военных действий. Вооруженным силам также запрещено находиться за рубежом более чем 60 дней с последующим 30-дневным периодом вывода без разрешения конгресса на использование военной силы или без объявления войны. Конгресс не раз с неодобрением высказывался о прошлых президентах, которые, по его мнению, нарушали этот закон, но не принимал против них каких-либо мер.