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2020-01-09T06:45+0300
https://ria.ru/20200109/1563200382.html
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда

06:45 09.01.2020
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© Depositphotos / VadimVaseninГамбургер
Гамбургер
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Траснжиры, которые встречаются в природе в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Однако искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья.
Исследования показывают, что употребление трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также становится причиной развития воспалительного процесса в организме.
По словам специалистов, трансжиры содержатся в фаст-фуде, к которому относится, в частности, жареная курица, рыба, гамбургеры, картофель фри.
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Кроме того, они могут присутствовать в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях (кексы, пирожные, пончики), заменителях молока и сливок для кофе, картофельных и кукурузных чипсах, замороженных готовых блюдах.
Эксперты рекомендуют читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. С 1 января 2018 года в России уровень содержания трансизомеров жирных кислот не может превышать двух процентов.
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молочные продуктыЗдоровьеРоспотребнадзорРоссияПитаниеОбщество
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