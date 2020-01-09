Эксперты Ozon рассказали о покупках россиян в первые дни нового года

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россияне в первые дни 2020 года приобретали в Россияне в первые дни 2020 года приобретали в интернете не только бытовые товары или книги. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-магазина Ozon , граждане во время праздников вдвое увеличили покупки товаров для взрослых.

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon отмечала относительное затишье на площадке с 31 декабря по 2 января, однако с 3 января россияне стали возвращаться к покупкам. Так, число ежедневных заказов перевалило за 100 тысяч, а с 4 января продажи Ozon росли уже более чем в два раза к уровню прошлого года.

"Состав заказов в течение каникул менялся. Сначала в покупках преобладали, прежде всего, бытовые товары - таблетки для посудомоечных машин, средства для уборки, шампуни, подгузники, детское питание и прочие товары повседневного спроса", — указали в интернет-ритейлере.

Уже 3-4 января пользователи начали вносить разнообразие в досуг. "Продажи книг на Ozon выросли на 40% относительно среднего значения в году — чаще всего покупают детективы и литературу по саморазвитию; продажи ледянок и санок увеличились на 70%, настольных игр и товаров для творчества - на 85%", — рассказали в компании.

Кроме того, россияне покупали небольшие подарки и упаковку для них. В свою очередь, как отметили в Ozon, многие покупатели воспользовались длинными каникулами, чтобы разнообразить или укрепить семейную жизнь.

"В первые дни января популярными стали товары категории "18+". Продажи товаров для взрослых в 2020 году выросли на Ozon в два раза относительно того же периода годом ранее. После презервативов самый популярный товар в этой категории — секс-гаджеты ярких цветов с разнообразными режимами и даже дистанционным управлением. Продажи интимной косметики на Ozon выросли в полтора раза, за ними следуют настольные игры (плюс 70% год к году), а хит продаж — карточная "Камасутра", — сказали в ритейлере.