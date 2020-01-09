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Новый год—2020
2020-01-09T06:46+0300
https://ria.ru/20200109/1563200287.html
Эксперты Ozon рассказали о покупках россиян в первые дни нового года
https://cdn21.img.ria.ru/images/156224/69/1562246912_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b7cdfcc988cf8bac071fb62604854562.jpg
РИА Новости

Эксперты Ozon рассказали о покупках россиян в первые дни нового года

06:23 09.01.2020 (обновлено: 06:46 09.01.2020)
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© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки
© Depositphotos / VitalikRadko
Девушка делает онлайн-покупки. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россияне в первые дни 2020 года приобретали в интернете не только бытовые товары или книги. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-магазина Ozon, граждане во время праздников вдвое увеличили покупки товаров для взрослых.
E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon отмечала относительное затишье на площадке с 31 декабря по 2 января, однако с 3 января россияне стали возвращаться к покупкам. Так, число ежедневных заказов перевалило за 100 тысяч, а с 4 января продажи Ozon росли уже более чем в два раза к уровню прошлого года.

"Состав заказов в течение каникул менялся. Сначала в покупках преобладали, прежде всего, бытовые товары - таблетки для посудомоечных машин, средства для уборки, шампуни, подгузники, детское питание и прочие товары повседневного спроса", — указали в интернет-ритейлере.

Уже 3-4 января пользователи начали вносить разнообразие в досуг. "Продажи книг на Ozon выросли на 40% относительно среднего значения в году — чаще всего покупают детективы и литературу по саморазвитию; продажи ледянок и санок увеличились на 70%, настольных игр и товаров для творчества - на 85%", — рассказали в компании.
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Кроме того, россияне покупали небольшие подарки и упаковку для них. В свою очередь, как отметили в Ozon, многие покупатели воспользовались длинными каникулами, чтобы разнообразить или укрепить семейную жизнь.
"В первые дни января популярными стали товары категории "18+". Продажи товаров для взрослых в 2020 году выросли на Ozon в два раза относительно того же периода годом ранее. После презервативов самый популярный товар в этой категории — секс-гаджеты ярких цветов с разнообразными режимами и даже дистанционным управлением. Продажи интимной косметики на Ozon выросли в полтора раза, за ними следуют настольные игры (плюс 70% год к году), а хит продаж — карточная "Камасутра", — сказали в ритейлере.
При этом в каждый четвертый заказ с товарами для взрослых покупатели добавляли детские товары (чаще всего — подгузники и детское питание), а в каждый третий — товары для красоты и здоровья (шампуни, крема, косметику). "Видимо, молодые семьи провели каникулы с пользой для отношений, и к четвертому кварталу 2020 года аналитики Ozon зафиксируют рост продаж товаров для малышей", — предположили в компании.
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