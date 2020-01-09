Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-09T12:49+0300
https://ria.ru/20200109/1563200258.html
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/156266/29/1562662985_61:872:1897:1905_1036x0_80_0_0_5b0e30d04a2ea75aa22baa5691af0b66.jpg
РИА Новости

Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет

06:23 09.01.2020 (обновлено: 12:49 09.01.2020)
251703
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека примерно на десять лет, выяснили ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук. Результаты их работы опубликованы в журнале British Medical Journal.
Исследователи проанализировали данные более ста тысяч пятидесятилетних людей, которые на момент начала научной работы ничем не болели. За их состоянием следили на протяжении более чем 20 лет, фиксируя, у кого и в каком возрасте появились сердечно-сосудистые заболевания, рак или диабет второго типа и сколько в итоге эти люди прожили.
Утро
04:52
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
В результате эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление умеренных доз алкоголя (175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и, соответственно, 350 или 750 миллилитров — для мужчин), нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес.
По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько "здоровых лет" может ожидать человек в возрасте 50 лет.
Женщины, придерживавшиеся четырех-пяти полезных привычек — здоровое питание, физическая активность, полный отказ от курения и употребления алкоголя, а также поддержание нормального веса, — прожили в среднем 84,4 года по сравнению с 73,7 года у тех, у кого таких привычек не было. Для мужчин эти показатели составили 81,1 против 73,5 года.
Овощи и фрукты
7 января, 09:18
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
5266131353885
Обсудить 29
РИА НаукаАмстердамский Университет Прикладных НаукЗдоровьеГарвардский университетНидерландыСШАВ мире
Популярные комментарии
Зато у них на Западе более чем достаточное число учёных исследует такую животрепещущую тему, как польза гомосексуализма и других половых извращений. Целые научные журалы этому посвящены, люди защищают диссертации, короче работа кипит =)
9 января, 07:34
СССергей Смирнов
613130129
Тоже мне открытие
9 января, 06:39
Петя Иванов
8591125
Рекомендуем
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
19:44Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
19:42Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
19:36Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
19:26Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния