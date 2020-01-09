Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет

Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и Полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека примерно на десять лет, выяснили ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук. Результаты их работы опубликованы в журнале British Medical Journal

Исследователи проанализировали данные более ста тысяч пятидесятилетних людей, которые на момент начала научной работы ничем не болели. За их состоянием следили на протяжении более чем 20 лет, фиксируя, у кого и в каком возрасте появились сердечно-сосудистые заболевания, рак или диабет второго типа и сколько в итоге эти люди прожили.

В результате эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление умеренных доз алкоголя (175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и, соответственно, 350 или 750 миллилитров — для мужчин), нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес.

По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько "здоровых лет" может ожидать человек в возрасте 50 лет.