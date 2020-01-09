Госдеп утверждает, что Иран атаковал США 15 раз за четыре месяца

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Ракетный обстрел иракских баз с американскими военнослужащими на этой неделе стал уже пятнадцатым нападением со стороны Ирана на США за четыре месяца, утверждает госдепартамент.
"До того как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года", — говорится в справочной информации, которую госдеп распространил в среду в виде пресс-релиза.
Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.