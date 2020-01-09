Госдеп утверждает, что Иран атаковал США 15 раз за четыре месяца

"До того как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года", — говорится в справочной информации, которую госдеп распространил в среду в виде пресс-релиза.