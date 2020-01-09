На Украине объявили траур по жертвам крушения Boeing в Тегеране

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.
Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.
Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.
Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.
Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.
На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.
На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.
Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.
В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.
Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.
Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.
В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.
В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.
Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.
Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.
Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.
Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.
На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.
В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.
Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.
В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.
Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.