В Крыму рассказали о перспективе паромного сообщения с Абхазией

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
"О заинтересованности паромного сообщения с Крымом нам говорят представители прежде всего причерноморских государств, таких как Турция, Абхазия и Болгария", - сказал он РИА Новости.
"И если с Абхазией для реализации такого проекта формальных препятствий нет, то правящие круги Болгарии и Турции пока еще своего согласия на работу напрямую с крымскими портами не дают", - добавил Мурадов.
При этом, по его словам, Турция осуществляет перевозки в Крым, но только через порт Кавказ и Новороссийск.
25 июня 2019, 15:42ТуризмКрым и Абхазию может связать круизная линия