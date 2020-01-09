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2020-01-09T05:38+0300
https://ria.ru/20200109/1563200024.html
В Хабаровском крае двум самолётам присвоили имена погибших пилотов
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РИА Новости

В Хабаровском крае двум самолётам присвоили имена погибших пилотов

05:38 09.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМногоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 Turbolet
Многоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 Turbolet
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 Turbolet. Архивное фото
ХАБАРОВСК , 9 янв  - РИА Новости. Имена летчиков Игоря Шумакова и Александра Зуева, до последней секунды спасавших падающий самолёт у поселка Нелькан в Хабаровском крае, присвоили двум самолётам авиакомпании "Хабаровские авиалинии", сообщает правительство региона в четверг.
В ноябре 2017 года следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан самолет L-410 "Хабаровских авиалиний" потерпел крушение при заходе на посадку. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка. Игорь Шумаков и Александр Зуев были опытными летчиками, Шумаков считался одним из лучших пилотов авиакомпании.
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Позже МАК сообщил, что крушение произошло из-за неправильной работы правого двигателя. Власти Хабаровского края отмечали, что экипаж сделал все возможное для спасения самолёта.
"Именами летчиков Игоря Шумакова и Александра Зуева, погибших в авиакатастрофе в Аяно-Майском районе 15 ноября 2017 года, названы два самолета Л-410. Воздушные суда КГУП "Хабаровские авиалинии" будут выполнять перевозки внутри региона. Торжественная церемония присвоения имен состоялась сегодня в Хабаровском аэропорту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония прошла в день 90-летия гражданской авиации Дальнего Востока.
Девятого января 1930 году на самолёте "СССР-127" летчик Михаил Водопьянов и бортинженер Николай Аникин проложили новый воздушный маршрут "Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Оха – Александровск", названный в дальнейшем "Трассой героев". Через три года, к началу 1933 года, на Дальнем Востоке было освоено уже пять регулярных маршрутов. Прием и обслуживание первых самолетов выполнял Николаевский-на-Амуре авиаотряд. Его приемником стало краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии".
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НельканКрушение самолета в Хабаровском краеL-410Межгосударственный авиационный комитетПравительство Хабаровского краяХабаровский крайОбщество
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