В Хабаровском крае двум самолётам присвоили имена погибших пилотов

ХАБАРОВСК , 9 янв - РИА Новости. Имена летчиков Игоря Шумакова и Александра Зуева, до последней секунды спасавших Имена летчиков Игоря Шумакова и Александра Зуева, до последней секунды спасавших падающий самолёт у поселка Нелькан в Хабаровском крае , присвоили двум самолётам авиакомпании "Хабаровские авиалинии", сообщает правительство региона в четверг.

В ноябре 2017 года следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан самолет L-410 "Хабаровских авиалиний" потерпел крушение при заходе на посадку. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка. Игорь Шумаков и Александр Зуев были опытными летчиками, Шумаков считался одним из лучших пилотов авиакомпании.

Позже МАК сообщил, что крушение произошло из-за неправильной работы правого двигателя. Власти Хабаровского края отмечали, что экипаж сделал все возможное для спасения самолёта.

"Именами летчиков Игоря Шумакова и Александра Зуева, погибших в авиакатастрофе в Аяно-Майском районе 15 ноября 2017 года, названы два самолета Л-410. Воздушные суда КГУП "Хабаровские авиалинии" будут выполнять перевозки внутри региона. Торжественная церемония присвоения имен состоялась сегодня в Хабаровском аэропорту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прошла в день 90-летия гражданской авиации Дальнего Востока.