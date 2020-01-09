Церемония вручения "Оскара" снова осталась без ведущего

В публикации говорится, что на церемонии будут присутствовать знаменитости, ожидаются яркие выступления и сюрпризы. Однако пункт с ведущим перечеркнут.

В прошлом году комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград "Оскар". В итоге премия была вручена без ведущего.

Свое решение артист объяснил ситуацией вокруг ЛГБТК-сообщества. По данным СМИ, на комика обрушилась волна критики из-за опубликованных с 2009 по 2011 год твитов, в которых он нелестно отзывался о гомосексуалистах. Он принес им извинения за свои "жесткие слова в прошлом".