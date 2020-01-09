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Культура
2020-01-09T05:42+0300
https://ria.ru/20200109/1563199994.html
Церемония вручения "Оскара" снова осталась без ведущего
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РИА Новости

Церемония вручения "Оскара" снова осталась без ведущего

05:42 09.01.2020
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© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Очередная церемония вручения наград премии "Оскар", которая станет 92-й по счету, второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом стало известно в Twitter Американской киноакадемии.
В публикации говорится, что на церемонии будут присутствовать знаменитости, ожидаются яркие выступления и сюрпризы. Однако пункт с ведущим перечеркнут.
В прошлом году комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград "Оскар". В итоге премия была вручена без ведущего.
Свое решение артист объяснил ситуацией вокруг ЛГБТК-сообщества. По данным СМИ, на комика обрушилась волна критики из-за опубликованных с 2009 по 2011 год твитов, в которых он нелестно отзывался о гомосексуалистах. Он принес им извинения за свои "жесткие слова в прошлом".
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В шорт-лист премии "Оскар" в этом году вошли две российские картины: короткометражный мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" и фильм "Дылда" Кантемира Балагова.
Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.
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КультураКантемир БалаговКонстантин БронзитКиноакадемия СШАЛос-АнджелесРоссияСША
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