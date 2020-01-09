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Конфликт США и Ирана
2020-01-09T05:35+0300
https://ria.ru/20200109/1563199966.html
В постпредстве Ирана заявили, что США так и не выдали визу Зарифу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1036x0_80_0_0_522ba9b6a81761b7820f8a3bbb65d92f.jpg
РИА Новости

В постпредстве Ирана заявили, что США так и не выдали визу Зарифу

05:35 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ООН, 9 янв – РИА Новости. США так и не выдали визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании СБ ООН, сообщил пресс-секретарь постпредства ИРИ при всемирной организации Алиреза Мирюсефи.
Зариф планировал принять участие в заседании Совета Безопасности, посвященном важности соблюдения устава ООН.
"К сожалению, администрация США, несмотря на свои обязательства в рамках соглашения ООН с принимающей стороной от 1947 года, не выдали визу министру иностранных дел Зарифу для участия в заседании СБ ООН завтра", - написал Мирюсефи в письме.
В этой связи, по его словам, все встречи Зарифа "на полях" отменяются.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что в вопросе выдачи визы Зарифу Вашингтон будет действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
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Конфликт США и ИранаМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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