В постпредстве Ирана заявили, что США так и не выдали визу Зарифу

ООН, 9 янв – РИА Новости. США так и не выдали визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании СБ ООН, сообщил пресс-секретарь постпредства ИРИ при всемирной организации Алиреза Мирюсефи.
Зариф планировал принять участие в заседании Совета Безопасности, посвященном важности соблюдения устава ООН.
"К сожалению, администрация США, несмотря на свои обязательства в рамках соглашения ООН с принимающей стороной от 1947 года, не выдали визу министру иностранных дел Зарифу для участия в заседании СБ ООН завтра", - написал Мирюсефи в письме.
В этой связи, по его словам, все встречи Зарифа "на полях" отменяются.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что в вопросе выдачи визы Зарифу Вашингтон будет действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.