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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-09T09:02+0300
https://ria.ru/20200109/1563199937.html
В Сирии военные из России и США согласовали открытие пункта пропуска
https://cdn24.img.ria.ru/images/152699/43/1526994341_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_92bf1e95a4a9a54b0035abd881114c7a.jpg
РИА Новости

В Сирии военные из России и США согласовали открытие пункта пропуска

05:27 09.01.2020 (обновлено: 09:02 09.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие договорились с курдской администрацией об открытии в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии пункта пропуска Сальхиях, который военнослужащие США несколько месяцев держали закрытым, из-за чего местные жители были заблокированы в восточной части провинции и не могли вернуться в ее главный город - Дейр-эз-Зор.
Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин, десятки жителей Дейр-эз-Зора "хотят вернуться в свои дома, отремонтировать их, растить детей, заниматься сельским хозяйством". "Открытие этого гуманитарного коридора как раз решит все эти проблемы, и люди вернутся к мирной жизни", - заявил он журналистам.
"На той стороне есть несколько семей, которые не могут приехать сюда... Их не выпускают под всякими надуманными предлогами", - рассказал председатель сирийского комитета по примирению враждующих сторон в провинции Дейр-эз-Зор Абдулла Шляш.
Около 85% Дейр-эз-Зора разрушено авиаударами возглавляемой США международной коалиции. По информации российских военнослужащих, местные власти готовы самостоятельно восстанавливать город, однако для этого не хватает людей.
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Война в СирииВойна в СирииВооруженные силы РФВооруженные силы СШАДейр-эз-Зор (мухафаза)СирияРоссияСШАВ мире
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