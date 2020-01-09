В Сирии военные из России и США согласовали открытие пункта пропуска

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие договорились с курдской администрацией об открытии в провинции Дейр-эз-Зор на севере Российские военнослужащие договорились с курдской администрацией об открытии в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии пункта пропуска Сальхиях, который военнослужащие США несколько месяцев держали закрытым, из-за чего местные жители были заблокированы в восточной части провинции и не могли вернуться в ее главный город - Дейр-эз-Зор

Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин, десятки жителей Дейр-эз-Зора "хотят вернуться в свои дома, отремонтировать их, растить детей, заниматься сельским хозяйством". "Открытие этого гуманитарного коридора как раз решит все эти проблемы, и люди вернутся к мирной жизни", - заявил он журналистам.

"На той стороне есть несколько семей, которые не могут приехать сюда... Их не выпускают под всякими надуманными предлогами", - рассказал председатель сирийского комитета по примирению враждующих сторон в провинции Дейр-эз-Зор Абдулла Шляш.