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2020-01-09T08:11+0300
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Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
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РИА Новости

Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников

04:52 09.01.2020 (обновлено: 08:11 09.01.2020)
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© Fotolia / BillionPhotos.comУтро
Утро
© Fotolia / BillionPhotos.com
Утро. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня, для этого с утра следует принять теплый душ, выпить зеленый чай с кусочком шоколада, тепло одеться и пройтись пешком до работы, в первый день лучше не перегружать себя и отложить важные дела на потом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Адаптироваться можно в течение одного дня, если человек здоров… С утра теплый иммунный душ, чтобы проснуться и запустить иммунитет, потом растереться и очень тепло одеться, так как погода коварная", — рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она уточнила, что одеваться тепло обязательно, так как погода очень непредсказуемая. Кроме того, многие возвращаются из-за границы и могут привезти новые инфекции, поэтому к своему здоровью следует относиться особенно бережно, в том числе для профилактики смазывать нос оксолиновой мазью, отметила Лапа.
По ее словам, внимательно следует отнестись и к своему питанию, в первый рабочий день лучше порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Зеленый чай с кусочком шоколада утром может стать прекрасным допингом, который подбодрит и запустит работу сосудистой системы, добавила врач.
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Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, это подействует на организм очень освежающе и поможет быстрее вернуться в привычный режим, подчеркнула Лапа.
"Накануне надо вовремя лечь спать, не позже десяти часов. Вечером не перегружать себя компьютером, а перед сном выпить теплого молока или чая", — отметила врач.
В свою очередь, психолог Илья Шабшин добавил, что после отдыха не нужно перегружать себя работой — стопроцентной загруженностью, которая была до отдыха. Начинать следует с простых видов работы. Следует также отказаться от ответственных и серьезных переговоров, так как сначала надо войти в курс дела, все вспомнить, а уже потом принимать серьезные решения, подчеркнул психолог.
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Людмила ЛапаЗдоровьеРаботаОбщество
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