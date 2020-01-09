Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Адаптироваться к привычному режиму Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня, для этого с утра следует принять теплый душ, выпить зеленый чай с кусочком шоколада, тепло одеться и пройтись пешком до работы, в первый день лучше не перегружать себя и отложить важные дела на потом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Адаптироваться можно в течение одного дня, если человек здоров… С утра теплый иммунный душ, чтобы проснуться и запустить иммунитет, потом растереться и очень тепло одеться, так как погода коварная", — рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она уточнила, что одеваться тепло обязательно, так как погода очень непредсказуемая. Кроме того, многие возвращаются из-за границы и могут привезти новые инфекции, поэтому к своему здоровью следует относиться особенно бережно, в том числе для профилактики смазывать нос оксолиновой мазью, отметила Лапа.

По ее словам, внимательно следует отнестись и к своему питанию, в первый рабочий день лучше порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Зеленый чай с кусочком шоколада утром может стать прекрасным допингом, который подбодрит и запустит работу сосудистой системы, добавила врач.

Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, это подействует на организм очень освежающе и поможет быстрее вернуться в привычный режим, подчеркнула Лапа.

"Накануне надо вовремя лечь спать, не позже десяти часов. Вечером не перегружать себя компьютером, а перед сном выпить теплого молока или чая", — отметила врач.