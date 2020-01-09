В Якутии испанский путешественник починил велосипед и продолжил пробег

"Я очень благодарен всем. Люди здесь очень приветливы. Мне помогают везде, меня принимают в своих домах, кормят. Я не мог даже хотеть большего. Это самые прекрасные люди в мире. Большое спасибо всем русским. А по поводу поломки, я все отремонтировал и продолжаю путь. Мне везет с погодой, были, конечно, и пятидесятиградусные морозы. Но сейчас потеплело – температура чуть ниже сорока градусов", - рассказал Хосе Андрес Абьян-Пахарес.