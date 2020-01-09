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Туризм
2020-01-09T06:54+0300
https://ria.ru/20200109/1563199773.html
В Якутии испанский путешественник починил велосипед и продолжил пробег
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РИА Новости

В Якутии испанский путешественник починил велосипед и продолжил пробег

04:43 09.01.2020 (обновлено: 06:54 09.01.2020)
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© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в InstagramИспанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе "Колыма"
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Instagram
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе "Колыма". Архивное фото
МАГАДАН, 9 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян-Пахарес, который отправился в велопробег от Магадана до Иркутска, отремонтировал свой велосипед в якутской Усть-Нере и в четверг вновь отправился в путь, рассказал РИА Новости сам путешественник.
Пахарес в декабре 2018 года на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, довёзшие до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Путешественник несколько дней лечился у магаданских медиков, затем вернулся домой в Испанию. На этот раз на подъезде к Усть-Нере – в тысяче километрах от Магадана у испанца сломался велосипед, его довезли до городской гостиницы на проезжавшем мимо грузовике.
"Я очень благодарен всем. Люди здесь очень приветливы. Мне помогают везде, меня принимают в своих домах, кормят. Я не мог даже хотеть большего. Это самые прекрасные люди в мире. Большое спасибо всем русским. А по поводу поломки, я все отремонтировал и продолжаю путь. Мне везет с погодой, были, конечно, и пятидесятиградусные морозы. Но сейчас потеплело – температура чуть ниже сорока градусов", - рассказал Хосе Андрес Абьян-Пахарес.
Он уточнил, что планирует прибыть в Иркутск во второй половине марта. Сейчас его путешествие идет по установленному графику.
Победитель экстремального марафона Полюс Холода в Якутии Василий Лукин на финише
6 января, 08:50Новый год—2020
Названы победители экстремального марафона "Полюс Холода" в Якутии
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ТуризмИркутскРоссияЯкутияМагаданИспания
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