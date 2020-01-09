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2020-01-09T04:38+0300
https://ria.ru/20200109/1563199703.html
Трюдо и Трамп обсудили ситуацию в Ираке и авиакатастрофу в Иране
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РИА Новости

Трюдо и Трамп обсудили ситуацию в Ираке и авиакатастрофу в Иране

04:38 09.01.2020
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Ираке и авиакатастрофу Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана, говорится в заявлении канцелярии канадского премьера.
В заявлении отмечается, что лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Ираке и дальнейших шагов отношении Ирана. Также канадский премьер и американский президент обсудили необходимость проведения тщательного расследования для установления причин авиакатастрофы в Иране.
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Кроме того, сообщается, что Трюдо и Трамп договорились оставаться на связи и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Крушение украинского самолета в ИранеУдар Ирана по американским объектам в ИракеДжастин ТрюдоДональд ТрампКанадаИракИранСШАВ мире
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