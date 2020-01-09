Трюдо и Трамп обсудили ситуацию в Ираке и авиакатастрофу в Иране

В заявлении отмечается, что лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Ираке и дальнейших шагов отношении Ирана. Также канадский премьер и американский президент обсудили необходимость проведения тщательного расследования для установления причин авиакатастрофы в Иране.

Кроме того, сообщается, что Трюдо и Трамп договорились оставаться на связи и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.