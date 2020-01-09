В Приморье будут судить банду налетчиков на кредитные офисы

"Полицейскими была установлена причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. Так, в конце ноября 2018 года под угрозой предмета, похожего на ружье, они совершили нападение на букмекерскую контору. В декабре – напали на две микрофинансовые организации. Еще одно преступление совершили на территории города Владивостока", - говорится в сообщении.