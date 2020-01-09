В Приморье будут судить банду налетчиков на кредитные офисы

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Трое жителей Артема Приморского края предстанут перед судом по обвинению в нападении с оружием на офисы микрокредитных организаций и букмекерских контор, сообщает региональное УМВД РФ.
В декабре 2018 года в полицию поступило сообщение управляющей финансовой компании в Артеме. По ее словам, неизвестный, угрожая пистолетом, похитил более 68 тысяч рублей. По подозрению в ограблении были задержаны трое жителей Артема в возрасте 25, 28 и 30 лет.
"Полицейскими была установлена причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. Так, в конце ноября 2018 года под угрозой предмета, похожего на ружье, они совершили нападение на букмекерскую контору. В декабре – напали на две микрофинансовые организации. Еще одно преступление совершили на территории города Владивостока", - говорится в сообщении.
Общий ущерб превысил 400 тысяч рублей. В ходе обыска у одного из подозреваемых изъят обрез охотничьего ружья, пистолет "Маузер" и боеприпасы. Оружие не пригодно для стрельбы, боеприпасы - пригодны. Фигуранты арестованы.
Уголовные дела по статьям "Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Разбой" направлены для рассмотрения в Артемовский городской суд.
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