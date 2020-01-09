Пушков заявил, что война США с Ираном "похоронила бы" Трампа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп поступил верно, ограничившись лишь введением новых санкций в отношении Ирана.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политик максимального давления в отношении Ирана.
"Ни один республиканец, включая "ястребов", не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее", — написал Пушков в Twitter.
*Террористическая организация, запрещенная в России.