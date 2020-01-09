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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T06:59+0300
https://ria.ru/20200109/1563199485.html
Пушков заявил, что война США с Ираном "похоронила бы" Трампа
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/22/1562712244_0:365:2671:1867_1036x0_80_0_0_741d78e99df308cf4b8fad47a99cd626.jpg
РИА Новости

Пушков заявил, что война США с Ираном "похоронила бы" Трампа

03:30 09.01.2020 (обновлено: 06:59 09.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп поступил верно, ограничившись лишь введением новых санкций в отношении Ирана.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политик максимального давления в отношении Ирана.
"Ни один республиканец, включая "ястребов", не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее", — написал Пушков в Twitter.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеДональд ТрампАлексей ПушковИранСШАВ мире
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