Пенс заявил, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать США

Ранее американские военные провели в Ираке операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Убийство Сулеймани и одного из лидеров иракского шиитского ополчения стало ответом на штурм этим ополчением американского посольства в Ираке.