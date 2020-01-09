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2020-01-09T03:04+0300
https://ria.ru/20200109/1563199298.html
ИКАО предостерегает от спекуляций о причинах авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

ИКАО предостерегает от спекуляций о причинах авиакатастрофы в Иране

03:04 09.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предостерегает от спекуляций о причинах катастрофы украинского лайнера в Иране до тех пор, пока не будет закончено расследование.
"Руководство организации подчеркивает необходимость воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - говорится в распространенном заявлении ИКАО.
"ИКАО поддерживает контакты с соответствующими государствами и окажет им помощь, в случае поступления такого запроса", - добавили в организации.
Руководство ИКАО выразило соболезнования в связи с катастрофой.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныМеждународная организация гражданской авиацииТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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