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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T02:53+0300
https://ria.ru/20200109/1563199233.html
Трамп переговорил с Нетаньяху на фоне кризиса с Ираном
https://cdn24.img.ria.ru/images/153145/11/1531451106_0:169:2804:1746_1036x0_80_0_0_a488b981295226a8da600fb0ac59e2e9.jpg
РИА Новости

Трамп переговорил с Нетаньяху на фоне кризиса с Ираном

02:53 09.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом.
"Лидеры обсудили важные двусторонние и региональные вопросы", - говорится в сообщении. Каких-либо других подробностей не приводится.
Переговоры прошли на фоне кризиса с Ираном.
Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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