Трамп переговорил с Нетаньяху на фоне кризиса с Ираном

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом.
"Лидеры обсудили важные двусторонние и региональные вопросы", - говорится в сообщении. Каких-либо других подробностей не приводится.
Переговоры прошли на фоне кризиса с Ираном.
Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска.