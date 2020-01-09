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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T02:44+0300
https://ria.ru/20200109/1563199203.html
Генсек ООН воодушевлен снижением эскалации в Персидском заливе
https://cdn25.img.ria.ru/images/155163/22/1551632252_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_5ebba053f82732c4f90e0fe955254eeb.jpg
РИА Новости

Генсек ООН воодушевлен снижением эскалации в Персидском заливе

02:44 09.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ООН, 9 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш написал в своем Twitter, что воодушевлен признаками деэскалации ситуации в Персидском заливе.
"Мир - наша самая ценная ценность. Это продукт тяжелой работы, и мы никогда не должны воспринимать это как должное", - отметил Гутерреш.
"Я воодушевлен признаками того, что эскалация конфликта в Персидском заливе может снижаться. Мир не может позволить себе еще одну войну", - добавил он.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политик максимального давления в отношении Ирана.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Конфликт США и ИранаАнтониу ГутеррешПерсидский заливООНИранСШАВ мире
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