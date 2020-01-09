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Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики
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РИА Новости

Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики

02:32 09.01.2020
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому ее рост в 2020 году составит 2,5%.
"Прогнозируется, что глобальный экономический рост достигнет 2,5% в 2020 году, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году (2019 – ред.), но риски снижения (темпов роста) сохраняются", - говорится в пресс-релизе ВБ по случаю публикации доклада.
Ожидается, что рост среди стран с развитой экономикой в целом снизится до 1,4% в 2020 году отчасти из-за "сохраняющейся слабости в обрабатывающей промышленности", а рост в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до 4,1%.
По прогнозам ВБ, рост экономики США замедлится до 1,8% в этом году, что отражает негативное влияние предыдущих повышений тарифов и повышенной неопределенности.
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Кроме того, специалисты ВБ прогнозируют "дальнейшее умеренное замедление" в Китае до 5,9% в 2020 году на фоне ряда внешних и внутренних проблем, включая сохраняющееся влияние торговой напряженности. Региональный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного восстановится до 4,9%.
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