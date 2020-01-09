Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил эксперт

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью газете "Известия".
Однако подчеркивается, что газопровод введут в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от возобновления участия Allseas в прокладке труб.
"Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — "Академик Черский", — заключил эксперт.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить работу над проектом. Allseas практически немедленно заявила о приостановке работы по строительству "Северного потока — 2".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"