Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил эксперт

Он также допустил вероятность того, что швейцарский трубоукладчик Allseas вернется к работе над российским проектом. По мнению Правосудова, "плевок в лицо" в виде санкций против "Северного потока — 2" со стороны США может подтолкнуть Европу "продавить свои интересы".

Однако подчеркивается, что газопровод введут в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от возобновления участия Allseas в прокладке труб.

"Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — "Академик Черский", — заключил эксперт.