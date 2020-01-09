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2020-01-09T02:32+0300
https://ria.ru/20200109/1563199113.html
Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил эксперт
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РИА Новости

Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил эксперт

02:32 09.01.2020
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью газете "Известия".
Он также допустил вероятность того, что швейцарский трубоукладчик Allseas вернется к работе над российским проектом. По мнению Правосудова, "плевок в лицо" в виде санкций против "Северного потока — 2" со стороны США может подтолкнуть Европу "продавить свои интересы".
Однако подчеркивается, что газопровод введут в эксплуатацию уже в этом году вне зависимости от возобновления участия Allseas в прокладке труб.
"Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — "Академик Черский", — заключил эксперт.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить работу над проектом. Allseas практически немедленно заявила о приостановке работы по строительству "Северного потока — 2".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 101
Санкции США против "Северного потока — 2"AllseasСергей ПравосудовСеверный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампЕвропаШвейцарияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Только нам еще пенсионный возраст поднимут до РАЯ за постройку трубы! А доходы от трубы в карманы маленькой жадной компании.
9 января, 04:22
ЯЯЯн Янин
1016223124
Господи, сколько-же тролей руссофобов налетели сюда. Господа, вы хоть раз в россии были, попросите хозяев методички сменить. Кстати, турецкий поток уже запустили, запустят и северны2, не сомневайтесь, и технологии и суда есть.
9 января, 06:50
MMAgTolyan
120410025
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