СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следователи из ООН считают, что йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не причастны к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет экспертов санкционного комитета СБ ООН.
Согласно агентству, в докладе независимых экспертов ООН отмечается, что хуситы "не совершали нападения" на нефтяные месторождения Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии, "несмотря на их заявления об обратном".
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Агентство сообщает, что следователи из ООН усомнились в том, что "использовавшиеся в нападении беспилотники и крылатые ракеты имеют достаточную дальность полета, чтобы быть запущенными с территории, которую контролируют хуситы". Кроме того, следователи также считают, что использовавшееся при атаке вооружение не могло быть произведено в Йемене.
В конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
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