СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии

Согласно агентству, в докладе независимых экспертов ООН отмечается, что хуситы "не совершали нападения" на нефтяные месторождения Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии, "несмотря на их заявления об обратном".

Агентство сообщает, что следователи из ООН усомнились в том, что "использовавшиеся в нападении беспилотники и крылатые ракеты имеют достаточную дальность полета, чтобы быть запущенными с территории, которую контролируют хуситы". Кроме того, следователи также считают, что использовавшееся при атаке вооружение не могло быть произведено в Йемене.