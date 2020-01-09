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2020-01-09T09:20+0300
https://ria.ru/20200109/1563198985.html
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
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РИА Новости

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

02:06 09.01.2020 (обновлено: 09:20 09.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работа офиса. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.
Согласно утвержденному производственному календарю, сокращенными будут некоторые рабочие недели в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.
"Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая <...> — в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля", — рассказал собеседник агентства.
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Много выходных дней ожидает россиян весной. Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля, будет в связи с празднованием Дня весны и труда.
"В мае в связи с переносами выходных <...> с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы", — пояснил Шкловец.
Летом сокращенной будет только одна неделя — связанная с празднованием Дня России 12 июня.
Осенью выходной на День народного единства "разобьет" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: с 2 по 3 ноября и с 5-го по 6-е.
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У россиян будет больше ста выходных в 2020 году
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Иван ШкловецРострудРоссияПраздникОбщество
Популярные комментарии
Всё-таки надо сокращать новогодние каникулы. Мы в Майами и Куршавель не ездим. А кто ездит, тот может позволить себе это в любое время.
9 января, 09:29
ВНВ. Нордман
19110040
Ради чего сокращать? Ради наживы буржуев? Лучше время с семьёй провести, с друзьями, на природу выехать, культурно просветиться, куда-нибудь сходив, либо почитав, либо посмотрев, а не провести его в рабском труде на дядю.
9 января, 10:31
dejavu_2001
5600005
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