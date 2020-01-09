У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. У канадского певца У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма. Об этом сам артист заявил в инстаграме

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", — написал Бибер.

Он добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению "пока еще неизлечимой болезни" он идет на поправку и сможет снова выступать.

Болезнь Лайма в одно время сразила и соотечественницу Бибера Аврил Лавин . По словам певицы, она несколько лет провела дома, сражаясь с этим недугом и находясь, по ее ощущениям, на грани жизни и смерти.