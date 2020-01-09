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Культура
2020-01-09T18:05+0300
https://ria.ru/20200109/1563198936.html
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
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РИА Новости

У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

02:06 09.01.2020 (обновлено: 18:05 09.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Листопадов / Перейти в фотобанкДжастин Бибер
Джастин Бибер
© РИА Новости / Михаил Листопадов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма. Об этом сам артист заявил в инстаграме.
"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", — написал Бибер.
Он добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению "пока еще неизлечимой болезни" он идет на поправку и сможет снова выступать.
Болезнь Лайма в одно время сразила и соотечественницу Бибера Аврил Лавин. По словам певицы, она несколько лет провела дома, сражаясь с этим недугом и находясь, по ее ощущениям, на грани жизни и смерти.
Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг отличается множеством клинических проявлений, среди которых жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.
Скриншот видео Justin Bieber
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КультураКанадаБолезнь ЛаймаМузыкаШоу-бизнесАврил ЛавинЗдоровьеДжастин БиберСШАВ мире
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