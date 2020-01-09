Ведущий генерал США назвал намерения Ирана при ударе по базам в Ираке

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что Иран нанес удар по базам с намерением убить людей.
"Основываясь на том, что я видел и знаю, я считаю, что они намеревались вызвать структурные повреждения, уничтожить автомобили, вооружение и самолеты, убить военнослужащих", - сказал журналистам Милли, которого цитирует Fox News.
Ранее американские ВС провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Жертв не было. Это позволило ряду СМИ предположить, что акция Ирана носила демонстративный характер и Иран не планировал гибели военнослужащих США, чтобы не вызвать эскалации.