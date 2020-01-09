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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T01:45+0300
https://ria.ru/20200109/1563198807.html
Ведущий генерал США назвал намерения Ирана при ударе по базам в Ираке
https://cdn22.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_8090278ce442c89a22b3d11dbabf438c.jpg
РИА Новости

Ведущий генерал США назвал намерения Ирана при ударе по базам в Ираке

01:45 09.01.2020
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© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что Иран нанес удар по базам с намерением убить людей.
"Основываясь на том, что я видел и знаю, я считаю, что они намеревались вызвать структурные повреждения, уничтожить автомобили, вооружение и самолеты, убить военнослужащих", - сказал журналистам Милли, которого цитирует Fox News.
Ранее американские ВС провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Жертв не было. Это позволило ряду СМИ предположить, что акция Ирана носила демонстративный характер и Иран не планировал гибели военнослужащих США, чтобы не вызвать эскалации.
Глава Пентагона Марк Эспер
01:25Конфликт США и Ирана
Глава Пентагона сообщил подробности иранского обстрела баз США
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеМарк МиллиВооруженные силы СШАОбъединенный комитет начальников штабов (США)ИранСШАВ мире
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