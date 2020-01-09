Ведущий генерал США назвал намерения Ирана при ударе по базам в Ираке

Ранее американские ВС провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Жертв не было. Это позволило ряду СМИ предположить, что акция Ирана носила демонстративный характер и Иран не планировал гибели военнослужащих США, чтобы не вызвать эскалации.