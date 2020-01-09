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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T06:55+0300
https://ria.ru/20200109/1563198675.html
Глава Пентагона сообщил подробности иранского обстрела баз США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_0:236:3072:1964_1036x0_80_0_0_51b95185a5955a67ec4f1acd24787559.jpg
РИА Новости

Глава Пентагона сообщил подробности иранского обстрела баз США

01:25 09.01.2020 (обновлено: 06:55 09.01.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Марк Эспер. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Иран запустил 16 баллистических ракет по военным базам в Ираке как минимум с трех позиций, 12 из них попали в цель, передает Рейтер.
Эспер заявил, что одиннадцать ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, еще одна – базу в Эрбиле. Глава Пентагона сообщил, что были повреждены вертолет, палатки и парковочные площадки.
Он добавил, что американские вооруженные силы сохраняют боевую готовность.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Опубликовано видео запуска иранских ракет по военным базам США в Ираке
Вчера, 14:01Конфликт США и Ирана
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
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Обсудить 29
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеМарк ЭсперМинистерство обороны СШАИракИранЭрбильСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну всё понятно.Надо зачистить все близ лежащие базы НАТО! Можно ровнять их с землёй,так как Трамп все равно скажет что погибших Американцев нет.
9 января, 01:31
Алина Эн
305012987
амерзов предупредили иранцы перед ударом, иран продался амерзам
9 января, 02:48
Drii Mark
1300017
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