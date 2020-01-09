Глава Пентагона сообщил подробности иранского обстрела баз США

Эспер заявил, что одиннадцать ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, еще одна – базу в Эрбиле. Глава Пентагона сообщил, что были повреждены вертолет, палатки и парковочные площадки.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.