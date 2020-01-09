Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T01:54+0300
https://ria.ru/20200109/1563198653.html
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2020 году в 1,6%
https://cdn25.img.ria.ru/images/151897/34/1518973412_0:116:3229:1932_1036x0_80_0_0_c9cdf22f49048e4da9c49851d2867fcb.jpg
РИА Новости

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2020 году в 1,6%

01:20 09.01.2020 (обновлено: 01:54 09.01.2020)
5425
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 годах — 1,8%.
Прогноз на 2020 год понижен на 0,2% по сравнению с оценками, сделанными в июне, а на последующие два года оставлен без изменений.
Итоги роста ВВП России в 2019 году во Всемирном банке по-прежнему оценивают в 1,2%.

Динамика мировой экономики

Как прогнозирует Всемирный банк, рост мировой экономики в наступившем году составит 2,5%. В качестве факторов, влияющих на это, названы постепенное восстановление инвестиций и торговли после значительного ослабления в 2019 году. При этом, как отмечается, риски снижения темпов роста сохраняются.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
2 декабря 2019, 12:20
В ЦБ оценили вероятность рецессии в мире в 2020 году
Рост среди стран с развитой экономикой в целом снизится до 1,4% в 2020 году отчасти из-за "сохраняющейся слабости в обрабатывающей промышленности", а рост в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до 4,1%.
По прогнозам ВБ, рост экономики США замедлится до 1,8% в этом году, что отражает негативное влияние предыдущих повышений тарифов и повышенной неопределенности.
Рост еврозоны снизится до пересмотренного в сторону понижения 1% в 2020 году на фоне слабой промышленной активности.
Кроме того, специалисты ВБ прогнозируют "дальнейшее умеренное замедление" в Китае до 5,9% в 2020 году на фоне ряда внешних и внутренних проблем, включая сохраняющееся влияние торговой напряженности. Региональный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного восстановится до 4,9%.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
31 октября 2019, 11:41
Сбербанк понизил прогноз роста ВВП России в 2020 году до 1,7%
152158126
Обсудить 14
Всемирный банкРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не надоело ещё исполнять приказы своих хозяев из за лужи!? Это я обращаюсь к управленческому составу России!!! Вы разберитесь чей Центральный Банк и чем он занимается!!! Вся экономика зависит от непонятно что за структура этот пресловутый и мутный центральный банк России!!! А там ребята ушлые,могут дефолт России устроить на ровном месте! Российский рубль центральный банк,не допускает к инвестициям в реальный сектор экономики.Зачем врачам,учителям и.т.д платить высокие зарплаты! Лучше направим финансовый гигантский поток в экономику исключительной страны! В экономику России МВФ запрещает инвестировать!!!
9 января, 01:46
Алина Эн
13000010
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Потоптанные граффити на заборе бывшего посольства США в Иране
В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
В Совфеде заявили о провале США из-за открытия "Турецкого потока"
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети осудили Самбурскую после слов о "российском быдле"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков заявил, что война США с Ираном "похоронила бы" Трампа
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
19:44Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
19:42Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
19:36Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
19:26Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
19:24Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января
19:17Пожар на НПЗ в Ухте не угрожает жителям, заявили в администрации
Лента новостейМолния