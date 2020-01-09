Сокурсник рассказал о пилоте разбившегося в Иране самолета

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пилот потерпевшего крушение в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" Алексей Наумкин был порядочным человеком и одним из лучших студентов во время учебы, заявил однокурсник погибшего летчика Сергей Черный в интервью телеканалу "360".
Вместе с Черным Наумкин учился в Национальном авиационном университете в Киеве.
"Он был в группе в тройке лучших, и сам человек он был очень порядочный, с повышенным чувством справедливости, очень взвешенный, уравновешенный", — отметил собеседник телеканала.
По словам Черного, управлявший лайнером Наумкин пришел в авиацию по стопам отца, который в свое время был летчиком-испытателем легендарного самолета Ан-225 "Мрия".
"Хотел сохранить династию", — добавил однокурсник погибшего.
Крушение самолета
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Летательный аппарат направлялся в Киев.
На борту воздушного судна находились около 180 человек, все они погибли. По предварительным данным, лайнер разбился из-за аварии двигателя.