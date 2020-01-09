Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану

Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке , в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.

По словам Соловьева, президент Соединенных Штатов гораздо менее эмоционален, чем может показаться. Он указывает на прагматичность американского руководителя.

"Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций, санкции воспринимает как метод ведения войны", – отметил телеведущий.

Он считает, что у Трампа заготовлен определенный сценарий действий при урегулировании конфликтов.

"(Трамп. – Прим. ред.) легко играет на повышение ставок, прекрасно понимая, что расположение военных баз дает США колоссальное преимущество для проведения спецопераций и нанесения ударов по территории противника. Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и... заход на новые санкции", – заключил Соловьев.

Кроме того, телеведущий напомнил, что в CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") входит три страны: КНДР, Иран и Россия.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.