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МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
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РИА Новости

МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран

00:37 09.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Он отметил, что причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна", - пишет пресс-служба.
Также в пресс-службе добавили, что техническое расследование на территории других государств возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий. "Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы", - сообщили в МВД.
Уголовные дела могут возбудить и в других странах, чьи граждане погибли. "Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию", - отметили в пресс-службе.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Кроме этого, если Иран допустит следователей и экспертов, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеАртем ШевченкоМВД УкраиныИранУкраинаВ мире
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