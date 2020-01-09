МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран

КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Причины Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран , сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко

"Он отметил, что причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна", - пишет пресс-служба.

Также в пресс-службе добавили, что техническое расследование на территории других государств возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий. "Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы", - сообщили в МВД.

Уголовные дела могут возбудить и в других странах, чьи граждане погибли. "Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, если Иран допустит следователей и экспертов, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.