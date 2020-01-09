При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Никто не пострадал при падении двух ракет в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.
Ранее источник в органах безопасности сообщил РИА Новости о падении ракет в зеленой зоне. Телеканал Al-Mayadeen сообщал, что в районе слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
"Две ракеты "Катюша" упали в зеленой зоне, жертв нет", - сообщила пресс-служба в Twitter.