Суд рассмотрит продление домашнего ареста инвестору Майклу Калви

В этот же день суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста новому фигуранту дела, бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову и о продлении срока содержания в СИЗО партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, а также директору по инвестициям Ивану Зюзину.