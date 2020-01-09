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Суд рассмотрит продление домашнего ареста инвестору Майклу Калви
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РИА Новости

Суд рассмотрит продление домашнего ареста инвестору Майклу Калви

00:26 09.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит в четверг ходатайство следствия о продлении домашнего ареста инвестору Baring Vostok американцу Майклу Калви и топ-менеджеру французу Филиппу Дельпалю.
"Судебное заседание назначено на 10 утра", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
В этот же день суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста новому фигуранту дела, бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову и о продлении срока содержания в СИЗО партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, а также директору по инвестициям Ивану Зюзину.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
27 декабря 2019, 14:53
Адвокат Калви заявил о завершении следствия
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Майкл КалвиДело Bаring VostokБасманный суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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