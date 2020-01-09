Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T00:44+0300
https://ria.ru/20200109/1563198205.html
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
https://cdn22.img.ria.ru/images/156319/46/1563194676_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_e77a022e5f956a054f29f78a25fa6c91.jpg
РИА Новости

В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану

00:23 09.01.2020 (обновлено: 00:44 09.01.2020)
22918
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
"Чтобы выполнить нашу обязанность охранять безопасность американцев, палата представителей рассмотрит резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция... будет направлена в комитет сегодня вечером и вынесена на сессию палаты завтра", - говорится в заявлении.
Пелоси заявила, что военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не информирует конгресс должным образом.
"У членов конгресса есть серьезная обеспокоенность относительно решения администрации участвовать в военных действиях против Ирана и того, что у администрации нет стратегии дальнейших действий. Уведомление в соответствии с законом о военных полномочиях, как и проведенный администрацией сегодня брифинг, были недостаточными, так что это не развеяло нашу обеспокоенность", - заявила спикер.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 17:30Конфликт США и Ирана
Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам
Пока неясно, в каких формулировках будет принята резолюция.
Конгресс по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.
В США с 1973 года действует закон о военных полномочиях, согласно которому президент обязан уведомлять конгресс в течение 48 часов с момента начала военных действий. Вооруженным силам также запрещено находиться за рубежом более чем 60 дней с последующим 30-дневным периодом вывода - если конгресс не разрешил использование военной силы или если Соединенные Штаты не объявили войну. Конгресс не раз с неодобрением высказывался о прошлых президентах, которые, по его мнению, нарушали этот закон, но не принимал против них каких-либо мер.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Вчера, 19:31Конфликт США и Ирана
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Помимо права объявлять войну у конгресса есть исключительные полномочия на финансирование расходов страны. Таким образом, еще одним способом ограничить военные действия президента за рубежом является принятие закона, запрещающего тратить на эти цели средства бюджета. Соответствующий законопроект уже представил демократ Ро Кханна. А демократ Барбара Ли внесла проект резолюции, отменяющей разрешение на применение военной силы против террористов от 2002 года, которое администрация Трампа использует как обоснование своих действий против Ирана.
Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Президент Дональд Трампа заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономический потенциал - лучший сдерживающий фактор против Ирана.
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Вчера, 14:45Конфликт США и Ирана
В Ираке предупредили об угрозе мировой "опустошительной войны"
48143124
Обсудить 5
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиНэнси ПелосиДональд ТрампПалата представителей СШАКонгресс СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
19:44Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
19:42Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
19:36Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
19:26Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
19:24Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января
19:17Пожар на НПЗ в Ухте не угрожает жителям, заявили в администрации
Лента новостейМолния