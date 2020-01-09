В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020

"Чтобы выполнить нашу обязанность охранять безопасность американцев, палата представителей рассмотрит резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция... будет направлена в комитет сегодня вечером и вынесена на сессию палаты завтра", - говорится в заявлении.

Пелоси заявила, что военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не информирует конгресс должным образом.

"У членов конгресса есть серьезная обеспокоенность относительно решения администрации участвовать в военных действиях против Ирана и того, что у администрации нет стратегии дальнейших действий. Уведомление в соответствии с законом о военных полномочиях, как и проведенный администрацией сегодня брифинг, были недостаточными, так что это не развеяло нашу обеспокоенность", - заявила спикер.

Пока неясно, в каких формулировках будет принята резолюция.

Конгресс по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.

В США с 1973 года действует закон о военных полномочиях, согласно которому президент обязан уведомлять конгресс в течение 48 часов с момента начала военных действий. Вооруженным силам также запрещено находиться за рубежом более чем 60 дней с последующим 30-дневным периодом вывода - если конгресс не разрешил использование военной силы или если Соединенные Штаты не объявили войну. Конгресс не раз с неодобрением высказывался о прошлых президентах, которые, по его мнению, нарушали этот закон, но не принимал против них каких-либо мер.

Помимо права объявлять войну у конгресса есть исключительные полномочия на финансирование расходов страны. Таким образом, еще одним способом ограничить военные действия президента за рубежом является принятие закона, запрещающего тратить на эти цели средства бюджета. Соответствующий законопроект уже представил демократ Ро Кханна. А демократ Барбара Ли внесла проект резолюции, отменяющей разрешение на применение военной силы против террористов от 2002 года, которое администрация Трампа использует как обоснование своих действий против Ирана.