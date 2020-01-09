Помпео и Эспер не убедили демократов, что Сулеймани нужно было убивать

Сулеймани был убит в результате удара США в Багдаде 3 января по личному приказу президента Дональд Трампа. Это решение было принято без согласования с конгрессом, в связи с чем демократы потребовали объяснить им мотивы и причины столь крайних мер. В итоге Помпео, Эспер и главы разведслужб провели для законодателей закрытый брифинг.

"Есть много вопросов, которые остались без ответов. Ответ "доверяйте нам" меня не устраивает… Нам сказали, что он (Сулеймани – ред.) представлял неизбежную угрозу, но я не уверен, что меня в этом убедили", - заявил журналистам демократ Эллиот Энгел.

По его словам, попытки администрации легализовать убийство Сулеймани на основе документов, принятых в 2001-03 годах после терактов 11 сентября, фактически "открывают заново войну в Ираке", чему многие в США не рады.

Энгел сообщил, что в связи с этим комитет по иностранным делам палаты представителей на следующей неделе проведет специальное заседание, на которое пригласит Помпео.

В свою очередь демократ Джеральд Коннолли назвал брифинг администрации "крайне неубедительным".

"Я совершенно не убежден относительно этих новых и неизбежных угроз", - сказал конгрессмен, имея в виду угрозы, которыми объясняли в администрации США устранение Сулеймани.

Со своей стороны республиканцы, как и ожидалось, поддержали Трампа и его решение, а также доводы членов его кабинета. Так, конгрессмен Марк Мидоуз назвал представленную законодателям информацию "сильной и убедительной".

"Думаю, она должна оставлять мало сомнений у членов (конгресса) в том, что не только президент отдал правильный приказ, но в том, что была явная угроза американским интересам и американцам", - сказал он журналистам.