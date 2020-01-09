Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T00:07+0300
https://ria.ru/20200109/1563198125.html
Помпео и Эспер не убедили демократов, что Сулеймани нужно было убивать
https://cdn22.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_20fbf16fe9c2e278d200b4c0ee93d7ec.jpg
РИА Новости

Помпео и Эспер не убедили демократов, что Сулеймани нужно было убивать

00:07 09.01.2020
4266
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и представители американской разведки в среду не смогли убедить членов Демократической партии в палате представителей конгресса в необходимости уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани.
Сулеймани был убит в результате удара США в Багдаде 3 января по личному приказу президента Дональд Трампа. Это решение было принято без согласования с конгрессом, в связи с чем демократы потребовали объяснить им мотивы и причины столь крайних мер. В итоге Помпео, Эспер и главы разведслужб провели для законодателей закрытый брифинг.
"Есть много вопросов, которые остались без ответов. Ответ "доверяйте нам" меня не устраивает… Нам сказали, что он (Сулеймани – ред.) представлял неизбежную угрозу, но я не уверен, что меня в этом убедили", - заявил журналистам демократ Эллиот Энгел.
По его словам, попытки администрации легализовать убийство Сулеймани на основе документов, принятых в 2001-03 годах после терактов 11 сентября, фактически "открывают заново войну в Ираке", чему многие в США не рады.
Энгел сообщил, что в связи с этим комитет по иностранным делам палаты представителей на следующей неделе проведет специальное заседание, на которое пригласит Помпео.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Вчера, 22:15Конфликт США и Ирана
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
В свою очередь демократ Джеральд Коннолли назвал брифинг администрации "крайне неубедительным".
"Я совершенно не убежден относительно этих новых и неизбежных угроз", - сказал конгрессмен, имея в виду угрозы, которыми объясняли в администрации США устранение Сулеймани.
Со своей стороны республиканцы, как и ожидалось, поддержали Трампа и его решение, а также доводы членов его кабинета. Так, конгрессмен Марк Мидоуз назвал представленную законодателям информацию "сильной и убедительной".
"Думаю, она должна оставлять мало сомнений у членов (конгресса) в том, что не только президент отдал правильный приказ, но в том, что была явная угроза американским интересам и американцам", - сказал он журналистам.
По мнению республиканцев, у Трампа хватало юридических оснований для приказа о ликвидации Сулеймани, поскольку ранее те же самые нормы использован и президент-демократ Барак Обама при ликвидации террориста Усамы бен Ладена.
Фотографии иранского командира Касема Сулеймани
Вчера, 07:02Конфликт США и Ирана
На странице в Twitter, посвященной Сулеймани, появилась новая запись
29152042
Обсудить 4
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМарк ЭсперМайк ПомпеоПалата представителей СШАКонгресс СШАИракДемократическая партия СШАИранВ мире
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
19:44Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
19:42Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
19:36Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
19:26Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
19:24Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января
19:17Пожар на НПЗ в Ухте не угрожает жителям, заявили в администрации
Лента новостейМолния