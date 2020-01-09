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Культура
2020-01-09T08:58+0300
https://ria.ru/20200109/1563193893.html
Стивен Фрай будет вести шоу о "фантастических тварях"
https://cdn22.img.ria.ru/images/153278/11/1532781102_398:0:2720:1306_1036x0_80_0_0_97cdfffe08032964ef1607db23a872a6.jpg
РИА Новости

Стивен Фрай будет вести шоу о "фантастических тварях"

06:23 09.01.2020 (обновлено: 08:58 09.01.2020)
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© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.Кадр из фильма "Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety.
В программе происхождение и истории мифических существ будут исследовать в связи с животными, которые существуют на нашей планете.
Рабочее название нового шоу "Fantastic Beasts: A Natural History" ("Фантастические твари: естественная история" - Прим. ред.). Ведущим станет британский актер и писатель Стивен Фрай.
Производители программы сотрудничают с Музеем естественной истории Лондона. Он готовит выставку “Фантастические твари: чудо природы”, цель которой с помощью существ из вселенной “Гарри Поттера” рассказать о реальных животных.
В телешоу объединят кадры из архива отдела естественной истории BBC и сцены из фильмов. Таким образом создатели проекта хотят показать, насколько тесно связаны реальные животные, мифологические существа и звери волшебного мира.
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда
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КультураСтивен ФрайКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Великобритания
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