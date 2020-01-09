Стивен Фрай будет вести шоу о "фантастических тварях"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety.
В программе происхождение и истории мифических существ будут исследовать в связи с животными, которые существуют на нашей планете.
Рабочее название нового шоу "Fantastic Beasts: A Natural History" ("Фантастические твари: естественная история" - Прим. ред.). Ведущим станет британский актер и писатель Стивен Фрай.
Производители программы сотрудничают с Музеем естественной истории Лондона. Он готовит выставку “Фантастические твари: чудо природы”, цель которой с помощью существ из вселенной “Гарри Поттера” рассказать о реальных животных.
В телешоу объединят кадры из архива отдела естественной истории BBC и сцены из фильмов. Таким образом создатели проекта хотят показать, насколько тесно связаны реальные животные, мифологические существа и звери волшебного мира.