Стивен Фрай будет вести шоу о "фантастических тварях"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety.

В программе происхождение и истории мифических существ будут исследовать в связи с животными, которые существуют на нашей планете.

Рабочее название нового шоу "Fantastic Beasts: A Natural History" ("Фантастические твари: естественная история" - Прим. ред.). Ведущим станет британский актер и писатель Стивен Фрай.

Производители программы сотрудничают с Музеем естественной истории Лондона. Он готовит выставку “Фантастические твари: чудо природы”, цель которой с помощью существ из вселенной “Гарри Поттера” рассказать о реальных животных.