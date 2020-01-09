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Туризм
2020-01-09T10:48+0300
https://ria.ru/20200109/1563193230.html
В Австрии туристы разрушают общину, похожую на Эренделл из мультфильма
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РИА Новости

В Австрии туристы разрушают общину, похожую на Эренделл из мультфильма

09:54 09.01.2020 (обновлено: 10:48 09.01.2020)
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© Depositphotos / Pandionhiatus3Ярмарочная община Халльштатт в Австрии
Ярмарочная община Халльштатт в Австрии
© Depositphotos / Pandionhiatus3
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Община Халльштатт, расположенная в Австрии в труднодоступной альпийской местности на озере, страдает из-за обилия туристов, сообщает The Sun.
В ней живут всего 780 человек, и она является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года. При этом Халльштатт считается одним из "самых инстаграмных мест в мире"
Община начала привлекать толпы людей после того, как она появилась в южнокорейском туристическом шоу в 2006 году. Успех мультфильма "Холодное сердце", вышедшего в 2013 году, прибавил популярности. В Халльштатте увидели вымышленное королевство Эренделл.
С тех пор до 10 000 путешественников со всей Азии ежедневно посещают берег местного озера, число туристов достигает миллиона в год. Сейчас в Халльштатте на каждого жителя приходится в шесть раз больше иностранцев, чем в Венеции.
Туристы делают селфи, используют дроны и позируют для свадебных фотографий в живописном городе.
Некоторые из них даже позволяют себе войти в дома местных жителей, чтобы воспользоваться туалетами.
"Моя мама проснулась однажды и обнаружила несколько китайских туристов в своей спальне", - рассказывал владелец местного кафе.
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Мэр Александр Шойц просит путешественников не приезжать в Халльштатт. Он подчеркнул, что турпоток нужно сократить хотя бы на треть, но пока не получается остановить гостей.
Город даже закрыл дороги, но и это не помогает.
Правда, с такими мерами согласны не все жители, некоторые даже называют называют город золотым рудником. "Гостиничные номера стоят 300-400 евро. Общественный туалет - один евро, и 4000 человек пользуются им каждый день", - пояснил один из них.
В ноябре загадочный пожар сжег значительную часть набережной XVI века, сейчас полиция ведет расследование.
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