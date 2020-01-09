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Туризм
2020-01-09T03:28+0300
https://ria.ru/20200109/1563191374.html
В Израиле туриста заперли в багажном отсеке автобуса
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РИА Новости

В Израиле туриста заперли в багажном отсеке автобуса

03:28 09.01.2020
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© HQ ArchitectsПлощадь Валеро в Иерусалиме
Площадь Валеро в Иерусалиме
© HQ Architects
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турист из Нью-Джерси был вынужден вызвать полицию после того, как он оказался в запертым в багажном отсеке автобуса, сообщает YNet News.
Путешественник ехал из Тель-Авива в Иерусалим. Он рассказал, что пытался забрать свой чемодан, когда дверь внезапно закрылась, и автобус начал движение.
Турист позвонил в службу спасения и опубликовал информацию об инциденте в своих соцсетях.
"Мое сердце сильно бьется, но я в порядке. Я позвонил в полицию. А пока я здесь, среди всех сумок и чемоданов. Это действительно стресс", - сообщил он.
Полиция обнаружила автобус с помощью GPS и освободила американца в течение 20 минут.
Пресс-секретарь компании-перевозчика Рон Ратнер подчеркнул, что инцидент произошел в ветреный и дождливый день, а водитель не смог предвидеть безответственное поведение пассажира. При этом он добавил, что турист продемонстрировал находчивость и смелость во время этой поездки, сообщив в полицию.
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