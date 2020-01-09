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2020-01-09T13:35+0300
https://ria.ru/20200109/1563190415.html
Кочующий интернет: на севере России продолжается проект "IT-стойбище"
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РИА Новости

Кочующий интернет: на севере России продолжается проект "IT-стойбище"

08:34 09.01.2020 (обновлено: 13:35 09.01.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПредставители коренных малочисленных народов Югры на оленьей упряжке
Представители коренных малочисленных народов Югры на оленьей упряжке
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Специалисты продолжают устанавливать точки доступа к интернету на стойбищах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали в региональном правительстве.
Эта работа проходит в рамках нового проекта "IT-стойбище". Теперь коренным малочисленным народам Севера открыт доступ к современным информационным технологиям, они могут получать госуслуги, а также постоянно участвовать в социальной и политической жизни округа.
Югра стала первой территорией в России, где люди, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами, получили доступ к широкополосному интернету. Проектом уже заинтересовались Сахалинская область, Забайкальский край и Ямал. Кроме того, он был представлен в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции.
Точка Роста в Югре
5 декабря 2019, 11:34
Точки роста: как IT-образование стало доступным сельским школьникам
В прошлом году проект "IT-стойбище" охватил более 1,4 тысячи человек, живущих на территориях традиционного природопользования, а в наступившем доступ в Сеть получат более 500 жителей восьми районов.
"На реализацию проекта в 2020 году, а также на эксплуатационные расходы на оборудование, установленное в 2019-м, потребуется около 7,2 миллиона рублей. Для реализации проекта планируется привлечение внебюджетных финансовых средств", — добавили в правительстве Югры.
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Хорошие новостиХорошие новостиХанты-Мансийский автономный округОбщество
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