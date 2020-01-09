Кочующий интернет: на севере России продолжается проект "IT-стойбище"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Специалисты продолжают устанавливать точки доступа к интернету на стойбищах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали в региональном правительстве.

Эта работа проходит в рамках нового проекта "IT-стойбище". Теперь коренным малочисленным народам Севера открыт доступ к современным информационным технологиям, они могут получать госуслуги, а также постоянно участвовать в социальной и политической жизни округа.

Югра стала первой территорией в России, где люди, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами, получили доступ к широкополосному интернету. Проектом уже заинтересовались Сахалинская область, Забайкальский край и Ямал. Кроме того, он был представлен в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции.

В прошлом году проект "IT-стойбище" охватил более 1,4 тысячи человек, живущих на территориях традиционного природопользования, а в наступившем доступ в Сеть получат более 500 жителей восьми районов.