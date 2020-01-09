Как изменится обслуживание в российских банках в новом году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Александр Лесных. В этом году введут комиссии за перевод средств через Систему быстрых платежей, отменят "банковский роуминг", а по некоторым кредитным договорам ограничат максимальный процент. РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.

Тариф "скоростной"

Система быстрых платежей (СБП), созданная по инициативе Банка России, заработала в конце февраля прошлого года. За восемь месяцев с ее помощью россияне совершили около пяти миллионов операций на общую сумму 40 миллиардов рублей.

К системе присоединились 34 банка, в том числе ВТБ, "Тинькофф", Альфа-Банк, Газпромбанк, ПСБ, "Открытие". Столь быстрому росту популярности способствовало удобство СБП — клиенты получили возможность переводить средства по номеру мобильного телефона, причем зачисление происходит всего за несколько секунд.

Свою роль сыграла и нулевая комиссия, действовавшая до конца года. Но с 1 января услуга платная: тариф — от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы. При этом правила подразумевают, что комиссию могут взять на себя банки и не взимать дополнительные средства с клиентов.

Эксперты уверены: если банки поступят иначе, популярность услуги снизится и наличный оборот увеличится. Некоторые финансовые организации уже заявили, что сохранят бесплатные переводы.

Другие намерены брать комиссию, только если общая сумма переводов за месяц превысит определенный уровень. Так, Почта-банк, Райффайзенбанк и "Ак Барс" установили планку в десять тысяч рублей.

Бесплатный "роуминг"

Хорошая новость для тех, кто часто отправляет деньги родственникам, проживающим в других городах: отменяется так называемый банковский роуминг — когда взимают плату за транзакции между клиентами, если их счета открыты в разных регионах страны.

Эту инициативу выдвинул в октябре минувшего года премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", — отметил он.

Его пожелание депутаты Госдумы выполнили в середине декабря, запретив "банковский роуминг". Однако соответствующий закон вступит в силу только через 180 дней после публикации, то есть летом.

Умерить аппетит

С 1 января действуют новые правила по кредитам, выданным на срок не больше года. Установлен максимальный платеж — 150% суммы займа.

Это распространяется на все кредитные организации, но адресовано прежде всего микрофинансовым — раньше они могли требовать до 300%, а по непогашенной части основного долга — 200%.

Напомним: еще с прошлого года негосударственным МФО запретили выдавать кредиты под залог недвижимости, даже если она у заемщика не единственная. И неважно, идет речь о домах и квартирах в полной собственности или доле в общем имуществе и участии в строительстве.

Конец эпохи валютных вкладов

Россияне окончательно утратили интерес к валютным вкладам — ставки и динамика курса рубля просто не позволяют на них заработать. Так, в конце декабря максимальный процент по вкладам в долларах не превышал полутора процентов.

За год рубль укрепился относительно доллара на десять процентов: если январе 2019-го курс был на уровне 68,6, то в декабре — 62.

Эксперты считают, что ФРС США не изменит ключевую ставку в ближайшее время (именно от этого параметра зависит доходность валюты), а рубль продолжит укрепляться. В частности, аналитики HSBC — одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов — предсказывают российской денежной единице прибавку и в этом году — на семь процентов.

Значит, даже после нескольких раундов снижения ключевой ставки Банком России вклады в рублях останутся более доходными, чем в иностранной валюте.

Вместо МФЦ

В 2020-м году Минэкономразвития планирует провести эксперимент, наделив несколько банков функциями, которые раньше закреплялись за многофункциональными центрами (МФЦ). Поначалу задействуют отделения в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкортостане и Санкт-Петербурге, но через два года могут распространить на всю страну.

Ожидается, что в пилотном проекте примут участие Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф", Газпромбанк, Россельхозбанк и Связь-банк, причем некоторые будут оказывать услуги и через собственные мобильные приложения.