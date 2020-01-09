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2020-01-09T08:00+0300
https://ria.ru/20200109/1560845362.html
Отец крупного калибра. Пять лучших пушек конструктора Грабина
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РИА Новости

Отец крупного калибра. Пять лучших пушек конструктора Грабина

08:00 09.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТренировка военнослужащих 449-го отдельного салютного дивизиона ЗВО
Тренировка военнослужащих 449-го отдельного салютного дивизиона ЗВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Он создавал мощные пехотные пушки, "пробивные" танковые орудия и дальнобойные гаубицы — 9 января исполняется 120 лет со дня рождения легендарного советского конструктора артиллерийских систем Василия Грабина. В годы Великой Отечественной его разработки помогли сначала остановить, а затем разгромить гитлеровские войска. За вклад в укрепление обороноспособности страны Грабина удостоили четырех Сталинских премий и Звезды Героя Соцтруда. О его самых удивительных пушках — в материале РИА Новости.

Ф-22

Первым орудием, разработанным коллективом Василия Грабина, была 76-миллиметровая дивизионная пушка Ф-22 образца 1936 года. До этого в СССР не было оригинальных артсистем — только модернизированные орудия периода Российской империи и "иномарки". Новая пушка получила лафет с раздвижными станинами и полуавтоматический затвор. Однако ее концепция как универсального орудия оказалась неудачной. Помимо стрельбы по наземным объектам пушку предполагалось использовать и в качестве зенитки, но на практике это не сработало. Для точного огня по самолетам не хватило баллистики.
CC BY-SA 3.0 / Сайга20К / 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1936 года (Ф-22)
76-мм дивизионная пушка образца 1936 года (Ф-22)
CC BY-SA 3.0 / Сайга20К /
76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1936 года (Ф-22)
Дивизионные Ф-22 участвовали в вооруженных конфликтах у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, обстреливали финские укрепления в Зимней войне, вели огонь по врагу в Великую Отечественную. Наиболее активно орудия применялись в 1941-м. В дальнейшем из-за больших потерь количество Ф-22 в войсках сильно поубавилось, хотя применялись они вплоть до конца войны. Так, в январе 1944-го на Ленинградском фронте старший сержант Иван Поляков уничтожил из своей пушки три немецких ДЗОТа. Затем ее прицепили к танку и забросили в тыл противника. Там Поляков прямой наводкой разбил еще три ДЗОТа и два противотанковых орудия, мешавших движению советских танков, а потом удерживал захваченный рубеж до подхода пехоты. За этот подвиг артиллерист получил Звезду Героя Советского Союза.

УСВ

Советская дивизионная 76-миллиметровая пушка УСВ образца 1939-го стала своеобразной грабинской "работой над ошибками", выявленными в проекте Ф-22. Новое орудие оснащалось полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором, гидравлическим тормозом отката, гидропневматическим накатником. Камора была рассчитана на стандартную гильзу образца 1900-го, что позволяло стрелять всеми боеприпасами для 76-миллиметровых дивизионных и полковых артиллерийских систем. В серию УСВ запустили в 1939-м, но через пару лет сняли с производства, так как мобилизационный план по дивизионным пушкам для РККА уже был выполнен. Однако первые месяцы Великой Отечественной значительно проредили артиллерийские резервы Красной армии, и производство УСВ возобновили.
CC BY 2.5 / Balcer~commonswiki / 76,2-миллиметровое дивизионное орудие Ф-22-УСВ
76,2-мм дивизионное орудие Ф-22-УСВ
CC BY 2.5 / Balcer~commonswiki /
76,2-миллиметровое дивизионное орудие Ф-22-УСВ
На 1 июня 1941-го в распоряжении РККА имелось 1170 пушек УСВ. Орудие использовали как дивизионное и противотанковое. Оно без проблем пробивало немецкие танки "в лоб", однако толком повоевать так и не успело. В первые два года войны было потеряно множество орудий. К слову, захваченные в качестве трофеев советские пушки немцы оценили по достоинству. Они присвоили им обозначение 7,62 cm F.K.297(r) и использовали вплоть до конца Второй мировой. В Красной армии эти пушки были вытеснены более удачными и технологичными системами ЗИС-3.

ЗИС-2

К началу 1940-х 57-миллиметровая пушка ЗИС-2 считалась самым мощным противотанковым орудием в мире. Для Василия Грабина это был первый опыт разработки вооружений такого типа. Ключевой особенностью новой пушки стал длинный ствол. Выпущенный из него штатный остроголовый бронебойный снаряд с тысячи метров под прямым углом прошивал 74 миллиметра брони, а подкалиберный — все 100.
© Фото : George ChernilevskyЗиС-2 образца 1943 года
ЗиС-2 обр. 1943 г
© Фото : George Chernilevsky
ЗиС-2 образца 1943 года
В начале Великой Отечественной толщина лобовой брони немецких танков не превышала 60 миллиметров, и мощность ЗИС-2 признали избыточной. В 1941-м успели построить всего 371 орудие, после чего производство свернули в пользу хорошо освоенных 45- и 76-миллиметровых пушек, возможностей которых с лихвой хватало для поражения немецких танков Pz-III и Pz-IV.
Вновь о "пробивной" пушке Грабина советское командование вспомнило лишь после тестового обстрела трофейного немецкого танка Pz-V "Тигр", захваченного под Ленинградом 18 января 1943-го. Эксперимент показал, что с его "шкурой" штатные советские пушки уже не справляются. Серийное производство ЗИС-2 возобновили. После войны эти орудия оставались на вооружении Советской армии вплоть до 1970-х годов, а также интенсивно экспортировались.

ЗИС-3

Настоящую славу Василию Грабину принесла 76-миллиметровая пушка ЗИС-3 образца 1942-го. Она стала самой массовой артиллерийской системой Великой Отечественной. За годы войны было построено более 48 тысяч орудий, многие эксперты признают их лучшими в истории Второй мировой. На момент принятия на вооружение в 1942-м пушка не знала равных по мобильности, огневой мощи, неприхотливости в повседневной эксплуатации и технологичности производства.
© Фото : S. Filatov76,2-миллиметровое дивизионное орудие ЗиС-3
76,2-мм дивизионное орудие ЗиС-3
© Фото : S. Filatov
76,2-миллиметровое дивизионное орудие ЗиС-3
В заметных количествах ЗИС-3 появились в войсках в 1942-м, постепенно вытесняя из арсенала РККА орудия Ф-22 и УСВ. Вскоре новые орудия стали основными в дивизионной артиллерии, а также в истребительно-противотанковых полках. Наряду с сорокапятками и 122-миллиметровыми гаубицами М-30 ЗИС-3 активно использовались в Курской битве. Тогда же проявилась недостаточная бронебойность орудия против новых немецких танков и САУ.
Этот недостаток удалось отчасти нейтрализовать введением в боекомплект подкалиберных, а позже — и кумулятивных снарядов. ЗИС-3 сыграли важную роль войне с Японией. Грабинское орудие воюет и по сей день. Отмечены случаи применения ЗИС-3 на востоке Украины, а также в Сирии.

БС-3

Последней пушкой Василия Грабина стала 100-миллиметровая полевая БС-3 образца 1944-го. Это "сухопутная" адаптация морского орудия Б-34, которым вооружались крейсеры. Система со всей мощью проявила себя на завершающем этапе войны — в первую очередь в борьбе с тяжелыми танками "Тигр" и "Тигр-2", а также самоходками "Фердинанд". Пробиваемости ее снарядов с лихвой хватало, чтобы уверенно поражать немецких монстров в любую проекцию на любых дистанциях стрельбы. Впрочем, орудие было по-настоящему универсальным и применялось для стрельбы с закрытых позиций по пехоте и полевым укреплениям немцев.
CC BY-SA 3.0 / Д. Иванов / 100-миллиметровая полевая пушка образца 1944 года БС-3
100-мм полевая пушка обр. 1944 года БС-3
CC BY-SA 3.0 / Д. Иванов /
100-миллиметровая полевая пушка образца 1944 года БС-3
После войны БС-3 долгие годы оставалась на вооружении Советской армии и послужила базой для создания семейства новых мощных противотанковых пушек. Около десятка этих орудий до сих пор в арсенале 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, дислоцированной на острове Итуруп в качестве системы береговой обороны. БС-3 экспортировались в другие страны и до сих пор несут вахту в армиях Вьетнама, Киргизии, Мозамбика, Монголии, Никарагуа, Конго и Судана.
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Красная армия (РККА)Безопасность
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