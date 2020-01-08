БАГДАД, 8 янв — РИА Новости. Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.

В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.

Позже пресс-служба иракских органов безопасности сообщила, что при падении ракет никто не пострадал.

"Две ракеты "Катюша" упали в зеленой зоне, жертв нет", — сообщается в Twitter.