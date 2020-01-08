Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T01:55+0300
https://ria.ru/20200108/1563197937.html
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/41/1563064128_0:179:2909:1815_1036x0_80_0_0_3bc1eb864cc2a5d190275fd423b848b0.jpg
РИА Новости

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде

23:52 08.01.2020 (обновлено: 01:55 09.01.2020)
113076
© REUTERS / Thaier al-SudaniСотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
БАГДАД, 8 янв — РИА Новости. Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
Позже пресс-служба иракских органов безопасности сообщила, что при падении ракет никто не пострадал.
"Две ракеты "Катюша" упали в зеленой зоне, жертв нет", — сообщается в Twitter.
Пятого января "зеленая зона" также подверглась обстрелу. Тогда пострадали несколько человек.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Вчера, 21:50Конфликт США и Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
5767314843361602
Обсудить 11
Багдад (город)ИракВ мире
Популярные комментарии
Евреи мутят воду. А кто еще? Главный бенефициар всего этого безумия последних дней - Израиль. Еврейское лобби в Вашингтоне невероятно - просто огромно. Руками США уничтожен лидер регионального сопротивления политике Израиля. Он у них столько лет был, как кость в горле. Если бы Израиль это сделал в открытую, там бы уже везде полыхала война. А так... он вроде как в стороне и все с рук сошло, как всегда. Значит можно продолжать...
9 января, 01:35
aleksklo
122246913
Какая эпичная накрутка дизлайков... Полторы тысячи за 20 минут.
9 января, 00:13
Андрей Левицкий
5350108
Рекомендуем
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Девушка во время пробежки
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Вид на один из кварталов Тегерана
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
Канадский певец Джастин Бибер
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Американские военные в Сирии
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
Инженер по метрологии устанавливает общедомовой счетчик воды для поверки
В России изменяют правила поверки счетчиков
Настасья Самбурская
Самбурская пожаловалась на "российское быдло" на отдыхе за границей
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ раскрыли подробности ракетного удара Ирана по американским базам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
Лента новостейМолния