Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Министерство обороны Израиля анонсировало достижение "технологического прорыва" в разработке лазерной системы противоракетной обороны.

"Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны сообщает, что был достигнут технологический прорыв в разработке лазеров для перехвата (ракет)", - говорится в релизе министерства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что их можно будет использовать для перехвата "ряда угроз, включая беспилотники и управляемые ракеты".

Министерство сообщает, что одним из достоинств новой системы является "постоянное использование по низкой цене".

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что за 2019 год из палестинского сектора Газа в сторону Израиля были выпущены около 1,3 тысячи ракет, из них 478 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".