Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T23:38+0300
https://ria.ru/20200108/1563197837.html
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
https://cdn24.img.ria.ru/images/101524/81/1015248143_0:162:3249:1990_1036x0_80_0_0_7e559403a5d3043de67332db7a77fd09.jpg
РИА Новости

Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

23:38 08.01.2020
11475
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Министерство обороны Израиля анонсировало достижение "технологического прорыва" в разработке лазерной системы противоракетной обороны.
"Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны сообщает, что был достигнут технологический прорыв в разработке лазеров для перехвата (ракет)", - говорится в релизе министерства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что их можно будет использовать для перехвата "ряда угроз, включая беспилотники и управляемые ракеты".
Министерство сообщает, что одним из достоинств новой системы является "постоянное использование по низкой цене".
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что за 2019 год из палестинского сектора Газа в сторону Израиля были выпущены около 1,3 тысячи ракет, из них 478 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
По данным издания Haaretz, каждая ракета "Железного купола" стоит около 49 тысяч долларов, при этом, как отмечает издание, перехват с помощью лазерной системы обойдется примерно в 3,5 доллара.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 12:50Конфликт США и Ирана
Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
45221884330
Обсудить 21
Министерство обороны ИзраиляТель-АвивИзраильБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если их «Барзель» действительно научился сбивать лазерным лучом цели на удалении хотя бы двух километров от лазера - это действительно успех: ведь лазер - не ракета одноразового использования, новые лучи можно пускать, сколько угодно. Теперь «кассамы» будут покрыты зеркалом -)))
8 января, 23:44
Руслан Тлеуж
22480001
Вояки, против камней и палок в свое время победили коалицию из 5 арабских государств
8 января, 23:50
Йозеф Швейк
22410014
Рекомендуем
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Портреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Строителей АЭС "Бушер" на борту разбившегося в Иране самолета не было
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона сообщил подробности иранского обстрела баз США
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Строительство газопровода Северный поток-2
Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил эксперт
Девушка во время пробежки
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт назвал катастрофу украинского самолета в Иране странной
Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Старт "Турецкого потока" — больше чем просто очередной успех России
На месте ДТП у дома 9 по проспекту Мориса Тореза в Санкт-Петербурге. 7 января 2020
В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть двух подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране
09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
Лента новостейМолния