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Культура
2020-01-08T23:35+0300
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Защита Вайнштейна потребовала, чтобы судья взял самоотвод
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РИА Новости

Защита Вайнштейна потребовала, чтобы судья взял самоотвод

23:34 08.01.2020 (обновлено: 23:35 08.01.2020)
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© AP Photo / Jordan StraussПродюсер Харви Вайнштейн
Продюсер Харви Вайнштейн
© AP Photo / Jordan Strauss
Продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна, дело которого рассматривается в суде в Нью-Йорке, потребовала, чтобы судья взял самоотвод из-за предвзятого отношения к подсудимому – поводом послужило замечание на счет мобильного телефона Вайнштейна.
В понедельник в Нью-Йорке началось судебное разбирательство по делу Вайнштейна, которого обвиняют в ряде преступлений сексуального характера. В течение этой недели идет процедура выбора коллегии присяжных.
Ходатайство обращено к судье Джеймсу Берку.
Продюсер Харви Вайнштейн
6 января, 22:58Культура
СМИ сообщили о новых обвинениях в домогательствах против Вайнштейна
"Мы обращаемся с просьбой, чтобы вы, ваша честь, взяли самоотвод по этому делу в связи с предвзятыми и подстрекательскими комментариями, сделанными судом в адрес господина Вайнштейна вчера утром", - говорится в нем.
По словам адвокатов, судья сделал замечание Вайнштейну за использование мобильного телефона в зале суда до того, как началось заседание. Как отмечается в ходатайстве, судья поинтересовался у Вайнштейна, действительно ли тот хочет остаться в тюрьме на всю оставшуюся жизнь из-за того, что нарушает порядок и ведет переписку.
В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди них известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали против него расследование.
Продюсеру может грозить пожизненное заключение. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.
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КультураНью-Йорк (город)Харви ВайнштейнУма ТурманАнджелина Джоли (Войт)СШАВ мире
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